سفير مصر الجديد بالدنمارك يلتقى نائب رئيس مجلس إدارة ميرسك العالمية للشحن

كتب: أحمد جمعة

فى إطار اللقاءات التى يقوم بها السفير المصرى الجديد بالدانمارك مع كبريات الشركات والمستثمرين الدانماركيين بمصر، استقبل نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميرسك العالمية للشحن "أندريس وورتزن" اليوم الأربعاء، بكوبنهاجن السفير محمد كريم شريف، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة ميرسك العالمية، ودعم التواجد الحالي للشركة فى منطقة شرق التفريعة، فضلا عن مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق المزيد من التواجد والاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقناة السويس على ضوء الأهمية العالمية للقناة.

هذا، وأشاد مسئولو شركة ميرسك بالدعم المقدم إليهم من الجانب المصرى، وكذا بالتعاون القائم مع كل من هيئة قناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات على مدى السنوات الخمس الماضية، كما أثنوا على الطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها مصر، لا سيما ما يتعلق بتطوير شبكات البنية التحتية والطرق بما يضاهى المواصفات العالمية وخصوصا في المناطق المحيطة بقناة السويس، بما يجعل مصر وجهة لاجتذاب مزيد من الاستثمارات، كما ثمن مسئولو الشركة تعامل مصر الناجح مع الأزمة السابقة للسفينة "إيفرجيفين"، وكذا حرصها المستمر على تذليل أية عقبات قد تواجه أعمال الشركة بصورة سريعة وفعالة.

وقد تم الاتفاق فى ختام المقابلة على مواصلة التنسيق والتشاور بين السفارة فى كوبنهاجن وشركة ميرسك للعمل على تعزيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والتحضير لزيارة مرتقبة من قبل مسئولي الشركة إلى مصر للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتطوراتها، ودراسة وتنسيق الخطط المستقبلية للشركة بمصر.