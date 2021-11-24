رياضة كفر الشيخ تنظم مبادرة "ساعة رياضة 7 الصبح" بمراكز شباب المدن.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من ملاعب مراكز شباب محافظة كفر الشيخ مبادرة ساعة رياضة 7 الصبح بمراكز شباب المحافظة في مختلف الألعاب والأنشطة والبرامج والفعاليات بمشاركة 22 مركز شباب، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية من الملاعب المفتوحة وصالات الألعاب، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة،ايمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبادة الجزار، مدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بوزارة الشباب والرياضة، يأتي ذلك في إطار تشجيع الشباب والطلائع على ممارسة الرياضة يومياً لتحقيق التنمية المستدامة.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يناشد جميع أهالي المحافظة بممارسة الرياضة لما لها من فوائد متعددة منها زيادة المناعة ، موجهاً بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ، والتعقيم وارتداء الكمامة الطبية وقياس الحرارة.

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى ان مراكز شباب المحافظة تشارك بالمبادرة الرياضة الصباحية لتقديم مفهوم جديد للرياضة أسلوب حياة تحت شعار: "العب رياضتك وزود مناعتك"، مشيرا إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية من لياقة بدنية ، كرة قدم ، كاراتيه وتنس طاولة والأنشطة الأخرى الثقافية والفنية داخل المراكز والملاعب وفق الخطة الموضوعة مساهمة من مؤسسة الشباب والرياضة فى شغل أوقات فراغ أبنائنا فى فترة الإجازات الصيفية وبناء جيل سليم بدنيا وفكريا.

وأضاف أن أعضاء مراكز الشباب يمكنهم جميعا المشاركه من خلال التواصل مع مشرف النشاط بأقرب مركز شباب، مؤكداً أن المبادرة مشاركة 22 مركز شباب بكافة أنحاء المحافظة والتي شملت " محلة مالك- محلة ابو على، سنهور المدينة، جماجمون ، البستاوى، أبيوقا، شباس الشهداء، الصافية، البياض،الشون، كفر السودان، شابه، دمنكة، شباس الملح، أبطو، أبوزيادة، نويش، مدينة دسوق، المندورة، لاصيفر البلد" بالإضافة إلى مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب برج البرلس وشملت " المقصبة، مسطروة، الحنفى"، موضحاً ان مراكز الشباب تفتح جميع أبوابها أمام جميع أعضاء مراكز الشباب وغير الأعضاء من جميع فئات المجتمع ومن جميع مختلف الأعمار السنية، وذلك لممارسة مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة والبرامج والفعاليات بالمجان، وكذلك سيتم توزيع الجوائز والهدايا على المتميزين من أعضاء مراكز الشباب أثناء تنفيذ الفعاليات.



الاطفال المشاركة في مبادرة 7 الصبح



تعدد مراكز الشباب المشاركة في مبادرة 7 الصبح



مشاركة فعاله من مراكز الشباب في مبادرة 7 الصبح