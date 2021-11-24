روسيا تسجل 33 ألفا و558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

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سجلت السلطات الصحية الروسية 33 ألفا و558 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد ــ 19" خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 9 ملايين و434 ألفا و393 إصابة.

وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد اليوم الأربعاء، في بيان إلى تسجيل 1240 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 267 ألفا و819 شخصا، مضيفا أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة.

وأشار إلى أن 2194 إصابة من هذه الإصابات كانت بدون أعرض سريرية (ما يمثل 6.5% من المصابين الجدد في البلاد)، لافتا إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات بـ 2533 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بــ 1842 حالة إصابة، فيما سجلت مدينة سانت بطرسبورج 1387 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 36 ألفا و682 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8 ملايين و126 ألفا و376 شخصا.