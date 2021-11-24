اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:47 ص
أكرم القصاص
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روسيا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضد نورد ستريم 2

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:00 ص
روسيا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضد نورد ستريم 2 بيسكوف
ا ش ا

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أدانت روسيا العقوبات الأمريكية الجديدة ضد مشروع نورد ستريم 2 وتعتبرها استمرارًا لسياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن.
 
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء- إن "عقوبات نورد ستريم هي استمرار لسياسة العقوبات التي ترفض واشنطن بعناد التخلي عنها " .
 
وأضاف: بالطبع، موقفنا تجاه مثل هذه الأمور سلبي للغاية، قائلا لقد تحدثنا عن هذا أكثر من مرة.
 
وتابع قائلا: نعتبر هذه العقوبات غير قانونية وخاطئة خاصة على خلفية مثل هذه المحاولات المضنية لتطوير الحوار المفقود.
 
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إجراءات تقييدية جديدة ضد سفينتين وكيان مرتبط بروسيا يشارك في مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

روسيا

العقوبات الأمريكية

مشروع نورد ستريم 2

اخبار العالم

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