رئيس فيتنام: نحرص على التعاون مع روسيا فى إنتاج لقاحات كورونا

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أكد الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، حرص بلاده على التعاون مع روسيا في الإنتاج المشترك للقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأكد فوك - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية قُبيل رحلته لروسيا وسويسرا اليوم الأربعاء تقدير بلاده لحقيقة أن روسيا كانت من بين الدول الأولى في العالم التي نجحت في تطوير وتأسيس إنتاج لقاح كورونا، قائلًا: "إننا حريصون على تكثيف التعاون مع روسيا في مجال نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاحات وعلاج كورونا".



وأضاف أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) المكونة من 740 ألف جرعة تم تسليمها رسميًا لفيتنام في أواخر سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن شركة الأدوية المحلية (فابيوتيك) بدأت بعدها بتعبئة أول مليون جرعة من اللقاح الروسي مما أسفر عن تهيئة الظروف لدوائر الأعمال بالبلدين لتكون قادرة على البدء في تنفيذ مشروعات واسعة النطاق تسمح بإنتاج لقاحات وعلاج كورونا.



وتعد فيتنام واحدة من أولى الدول في جنوب شرق آسيا التي قامت بترخيص اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك V) وأول دولة في المنطقة تبدأ إنتاجه.