رئيس جهاز حماية المستهلك: نسبة الاستجابة لحل الشكاوى 94 % عبر التفاوض

كتبت منال العيسوى

قال المهندس، أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نسبة الاستجابة لحل الشكاوى 94 %، الخاصة بحماية المستهلك، والغرامات تصل لـ 2 مليون جنيه، فهناك سلوك خادع للمستهلك يعاقب عليه القانون.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك خلال لقائه مع الإعلامي، شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر المذاع حاليا على قناة "mbc"، أن القانون جمع عدد من ممارسات لحماية المستهلك من دول العالم، وكانت آليات تطبيقه تحتاج لوقت من الممارسة، وليست كل بنود القانون على نفس المساحة، وكل مشكلة توضح حقوق المستهلك.

وأوضح المهندس أيمن حسام الدين أن إثبات العروض الوهمية صعب جدا، ولكن على المواطن التقدم بالشكوى وتوضيح سعر قبل وبعد للمنتج، وفى حال أن يكون الاعلان مضلل وسلوك خادع للمستهلك بعروض وهمية، يدفع الغرامة لمخالفات تحريك كافة المخلفات عن طريق مباحث التموين الحد الأقصى للعقوبة في 3 مخالفات بسلاسل تجارية كبيرة، العقوبة تحدد وفقا للمخالفات.