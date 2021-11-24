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رئيس جهاز حماية المستهلك: نسبة الاستجابة لحل الشكاوى 94 % عبر التفاوض

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:26 م
رئيس جهاز حماية المستهلك: نسبة الاستجابة لحل الشكاوى 94 % عبر التفاوض المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
كتبت منال العيسوى

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قال المهندس، أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نسبة الاستجابة لحل الشكاوى 94 %، الخاصة بحماية المستهلك، والغرامات تصل لـ 2 مليون جنيه، فهناك سلوك خادع للمستهلك يعاقب عليه القانون.
 
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك خلال لقائه مع الإعلامي، شريف عامر، ببرنامج يحدث في مصر المذاع حاليا على قناة  "mbc"، أن القانون جمع عدد من ممارسات لحماية المستهلك من دول العالم، وكانت آليات تطبيقه تحتاج لوقت من الممارسة، وليست كل بنود القانون على نفس المساحة، وكل مشكلة توضح حقوق المستهلك. 
 
وأوضح المهندس أيمن حسام الدين أن إثبات العروض الوهمية صعب جدا، ولكن على المواطن التقدم بالشكوى وتوضيح سعر قبل وبعد للمنتج، وفى حال أن يكون الاعلان مضلل وسلوك خادع للمستهلك بعروض وهمية، يدفع الغرامة لمخالفات تحريك كافة المخلفات عن طريق مباحث التموين الحد الأقصى للعقوبة في 3 مخالفات بسلاسل تجارية كبيرة، العقوبة تحدد وفقا للمخالفات.
 
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن السلاسل الكبرى هي الأكثر التزاما من التجار الصغيرين، موضحا أن هناك قطاع رسمي وقطاع غير رسمي حديثة مثل السلاسل التجارية والتجارة الغير تقليدية، ونظام التشغيل التجارة الحديثة هي الأكثر التزاما، التي يطبقها السلاسل الكبيرة، ومخالفة الأوكازيون الوهمى تتم في سلاسل تجارية حديثة الإنشاء.

حماية المستهلك

حقوق المستهلك

العروض الوهمية

الجمعة البيضاء

شريف عامر

يحدث في مصر

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