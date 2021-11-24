رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدورى لمجلس الدراسات العليا ومجلس شئون التعليم

الأقصر - أحمد مرعى

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر ، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى الـ27 لمجلس الدراسات العليا بحضور وكلاء الكليات.

ووافق المجلس على تسجيل 3 خطط بحثية لدرجة الدكتوراه في الآثار المصرية (من الخارج) لكل من الباحث علي أحمد علي سلامة، والباحث حسين فوزي زكي، وأبوالحجاج طايع حسنين، وخطة بحثية لدرجة الماجستير في الآثار المصرية (من الخارج) للباحث مينا رشاد جاد، كما بحث المجلس تنظيم مؤتمر علمي سنوي لكل كلية في ميعاد محدد.

كما ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب بحضور وكلاء الكليات.

وناقش المجلس المحتوى العلمي لكتاب القضايا المجتمعية ومراجعته، تمهيدا لرفعه على الموقع الإلكتروني للجامعة، والذى يتضمن 3 فصول دراسية تشمل قضايا المجتمع، حيث يتضمن الفصل الأول المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية، والفصل الثانى حقوق الإنسان والفصل الثالث الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أهداف المقرر الدراسى تدور حول رفع درجة وعى الطالب الجامعى بالقضايا المجتمعية الملحة، وتكوين عادات سلوكية إيجابية ، وربط الجانب الاكاديمى الذى يدرسه الطلاب بمتطلبات واحتياجات المجتمع وتطوير المحتوى العلمى لمقررات المتطلبات الجامعية ودعم بناء منظومة القيم عند الطلاب.