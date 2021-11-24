دراسة: المعلمون فى بريطانيا ليسوا أكثر عرضة للوفاة من كورونا مقارنة بالوظائف الأخرى

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة بريستول البريطانية أن المعلمين فى بريطانيا ليسوا أكثر عرضة للوفاة من كورونا مقارنة بغيرهم من أصحاب الوظائف الأخرى، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون أن موظفي المدرسة- بما في ذلك المدرسون والعاملين بالمدارس - الذين تقل أعمارهم عن 64 عامًا لم يواجهوا خطر أكبر للوفاة بسبب فيروس كورونا مقارنة بالأشخاص في وظائف أخرى.

وقال الباحثون إن معدلات الوفيات بين المعلمات أقل من متوسط ​​الخمس سنوات في الأشهر التسعة الأولى من الوباء، بينما كانت الوفيات بين المعلمين الذكور مماثلة للعدد المتوقع.

ومع ذلك ، كانت هناك "تجاوزات كبيرة في الوفيات" بين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعملون في المدارس.

ووجد الباحثون أن ثلث شهادات الوفاة الإضافية فقط ذكرت أن فيروس كورونا هو السبب، مما يشير إلى عوامل أخرى أدت إلى الوفيات.

وأظهرت سلسلة من الدراسات والبيانات الواقعية أن المعلمين ليسوا أكثر عرضة للاختبار الإيجابي بكورونا أو يعانون من عدوى شديدة أو دخول المستشفى من كورونا.





وقام فريق بريستول بتحليل بيانات وفاة البالغين العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عامًا - والتي نشرها مكتب الإحصاء الوطني - بين 8 مارس و 28 ديسمبر من العام الماضي لقد أرادوا حساب خطر الوفاة من كورونا بين المعلمين مقارنة بالمهن الأخرى.

ووجد الباحثون أن معدلات وفيات كورونا بين العاملين في المدارس كانت منخفضة مقارنة بـ "العديد من المهن الأخرى".

تراوحت معدلات الوفيات بين المعلمين من 10 لكل 100 ألف معلمة ابتدائي إلى 39 لكل 100 ألف معلم ثانوي.

للمقارنة، كانت المعدلات من بين المهن الأخرى - التي لم يسمها الفريق - بين 9 و 50 لكل 100 ألف امرأة و 10 و 143 لكل 100 ألف رجل.

وكانت معدلات الوفيات بين المعلمات في الأشهر التسعة الأولى من الوباء أقل من متوسط ​​الخمس سنوات، في حين كانت الوفيات بين المعلمين الذكور مماثلة لمتوسط ​​الخمس سنوات.

قالت البروفيسورة سارة لويس ، عالمة الأوبئة الجزيئية بالجامعة والمؤلفة الرئيسية للدراسة: " وجد بحثنا أن المعلمين ومساعدي التدريس، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 64 عامًا ليسوا أكثر عرضة لخطر الموت من كورونا أثناء الوباء في عام 2020 مقارنة بالسكان في سن العمل في إنجلترا وويلز.