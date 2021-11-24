اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة فى الشرقية.. تغطية خليج أزولين بالحسينية بتكلفة 200 ألف جنيه

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:00 ص
حياة كريمة فى الشرقية.. تغطية خليج أزولين بالحسينية بتكلفة 200 ألف جنيه تغطية خليج أزولين بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس سامي معجل رئيس مدينة الحسينية بالشرقية، فى تصريحات خاصة، أنه جاري تنفيذ أعمال تغطية خليج أزولين بطول 200 متر للحفاظ على البيئة من التلوث، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2021 بتكلفة مالية قدرها 200 ألف جنيه من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة لها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

يذكر أن مركز الحسينية بالشرقية، يشهد تنفيذ مشروعات تنموية في كل القطاعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجري المشروعات تنموية داخل 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً ولإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

وتهدف المبادرة لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.


حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

الشرقيه

اخبار الشرقيه

مركز الحسينيه

خليج أزولين

مواجهة التلوث

الريف المصري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنفيذ برنامج "اختار حياتك" لصندوق مكافحة الإدمان بقرى "حياة كريمة"

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:00 م

الصحة تعلن إطلاق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:18 م

محافظ بنى سويف يكشف الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بالقرى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:16 م

بشهادات دولية.. مصر تتفرد أفريقيا فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لخفض معدلات الفقر.. 14مليون مستفيد من تكافل وكرامة ومبادرات صحية لمختلف الأعمار.. مصر تصدت للعشوائيات بتطوير 242 ألف وحدة و"حياة كريمة"تتصدر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة