حياة كريمة فى الشرقية.. تغطية خليج أزولين بالحسينية بتكلفة 200 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس سامي معجل رئيس مدينة الحسينية بالشرقية، فى تصريحات خاصة، أنه جاري تنفيذ أعمال تغطية خليج أزولين بطول 200 متر للحفاظ على البيئة من التلوث، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2021 بتكلفة مالية قدرها 200 ألف جنيه من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة لها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

يذكر أن مركز الحسينية بالشرقية، يشهد تنفيذ مشروعات تنموية في كل القطاعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجري المشروعات تنموية داخل 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً ولإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.



وتهدف المبادرة لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.