حى السيدة زينب يطور شارعى بيرم التونسى ومشهد الرأس

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب ، أنه جارى تطوير شارع بيرم التونسى وشارع مشهد الرأس، شملت أعمال بلاط وإنارة وتشجير ودهان الأعمدة وتركيب بلدورات جديدة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأضاف رئيس حى السيدة زينب، أنه وجه إدارة الإنارة بالحى بالقيام بأعمال إحلال وتجديد وتغير كشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية وتم إنارة المرحلة الثانية بـ "زينهم، شارع حسين حجازى ‌_ ضريح سعد _اسماعيل اباظة ‌‌_ الفلكى ‌‌_ المبتديان _ الخليج المصرى _حافظ خليل ‌‌_ صفية زغلول ‌‌_ المنفلوطى _ الوافدية _ حول مول المواردى _ امام محطة مترو السيدة _ البهلوان _ البغالة _ نوبار _ بورسعيد _ قلعة الكبش" وجارى الاستمرار بالعمل على إنارة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك ضمن رفع كفاءة الإنارة والطرق لتحقيق أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين .

ويشهد حى السيدة زينب أعمال تطوير شملت شارع السد وميدان السيدة زينب، وتشجيره ودهان الأرصفة، وصيانة الإنارة، بالإضافة إلى صيانة وتنظيف مشروع روضة السيدة.