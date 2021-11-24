حصيلة التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا عام 2021 فى 10 نقاط

كتب: مدحت عادل

شهدت الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا ارتفاعا كبيرا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويشير تطور التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا إلى مجموعة من المؤشرات وفقا لما يلى:

- ارتفعت الصادرات المصرية إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 32.4%.

- ارتفعت واردات مصر من دول الكوميسا لـ901 مليون دولار، مقابل 721 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 25%.

- ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا لـ3.1 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 30.2%.

- جاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى خمس دول بالكوميسا استيراداً من مصر، وبلغت الصادرات لها 711 مليون دولارجاءت السودان في المرتبة الثانية 588 مليون دولار، ثم كينيا 284 مليون دولار، ثم تونس 202 مليون دولار، وأخيراً أثيوبيا 80 مليون دولار.

- جاءت اللدائن ومصنوعاتها على رأس صادرات مصر لدول الكوميسا، حيث بلغت قيمتها 236 مليون دولار.جاءت صادرات الملح والكبريت والأحجار والأسمنت بالمركز الثاني بـ 136 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 136 مليون دولار.

- حلت السودان المرتبة الأولى بقائمة أعلى خمس دول بالكوميسا تصديراً لمصر بقيمة واردات 258 مليون دولار.

- جاءت زامبيا فى المرتبة الثانية بـ251 مليون دولار، ثم كينيا 173 مليون دولار، ثم ليبيا 68 مليون دولار، وأخيراً تونس 56 مليون دولار.

- جاء النحاس ومصنوعاته على رأس قائمة أهم السلع التي استوردتها مصر من دول الكوميسا بواردات بلغت 297 مليون دولار، ثن البن والشاي والمته والبهارات والأقاوية بالمركز الثاني بـ 159 مليون دولار، ثم حيوانات حية 147 مليون دولار.