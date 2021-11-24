اليوم السابع
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حبس 10 متهمين بعصابة الاتجار بالأعضاء البشرية فى القاهرة 4 أيام

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:22 م
حبس 10 متهمين بعصابة الاتجار بالأعضاء البشرية فى القاهرة 4 أيام حبس متهمين - أرشيفية
كتب محمد إبراهيم

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس 10 أشخاص أفراد التشكيل العصابي الخاص بتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، في نطاق محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية القضية عقب ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 10 أشخاص من بينهم ثلاثة أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى وموظف معمل خاص وممرض بمستشفى خاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانونى، حيث يقوموا باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.

وعلى الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى 2019، 2020 وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم، وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامى.


تجاره اعضاء

مباحث الاموال العامه

شبكه تجاره اعضاء

الإتجار بالأعضاء البشرية

الاموال العامه

وزاره الداخليه

تجارة اعضاء

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