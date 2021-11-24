اليوم السابع
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حالة الطقس فى الإسماعيلية.. شبورة خفيفة وسيولة مرورية.. لايف وصور

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:20 ص
حالة الطقس فى الإسماعيلية.. شبورة خفيفة وسيولة مرورية.. لايف وصور شبورة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من محافظة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس والحالة المرورية، حيث تشهد المحافظة استقرارا في حالة الطقس، مع وجود شبورة خفيفة، وتشهد شوارع المحافظة سيولة مرورية، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وبورسعيد الصغرى 15 العظمى 23، ودمياط الصغرى 15 والعظمى 23، والزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24، والإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25، والسويس الصغرى 14 والعظمى 24، والعريش الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.

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