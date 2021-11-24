جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوات جراحية

كتب أحمد مصطفىً

تمكن رجال الجمارك بالادارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة رفعت صدقى مدير الإدارة بالإنابة من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوات الجراحية المفككة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران رقم 758 القادمة من أمستردام اشتبة أحمد مدين مأمور اللجنة فى الراكب ع. أ. أ مصرى الجنسية ويحمل حقيبتين، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع يرغب فى الافصاح عنها أجاب بالنفى فتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة X-Ray بمعرفة علاء الدين عمارة مأمور الفحص المكلف فلاحظ وجود أجسام ذات كثافات متماثلة.

وتم تشكيل لجنة من جمال السيد مدير الحركة والمشرف على الخط الأخضر ووليد حجاج مأمور التفتيش لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشة ذاتيا فتبين وجود 394 قطعة من أدوات الجراحة المفككة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر رفعت صدقى مدير الإدارة بالانابة اتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 197 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.