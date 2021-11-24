جمارك سفاجا تضبط 13 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وأجهزة اللاسلكى

أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء لعدد من الأسلحة البيضاء واجهزة اللاسلكى والهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ 13 راكب قادمين من السعودية والكويت وبتفتيشها تبين وجود ٤ سيوف و 3 خناجر و 19 مطواه وبندقية ضغط هواء وتليسكوب بندقيه و 15 جهاز لاسلكي 31 هاتف محمول ماركة آيفون ايفون و 318 عبوة قطع غيار سيارات متنوعه و 105 عبوة عقار سنترام و660 شريط بنادول و 170 علبة سولبادين و99 علبة حقن فيتامين وجهاز مساحه مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقام بالضبط كل من خالد عصمت ومصطفي جمال الدين وأحمد عوض ومحمود حافظ وخالد عبدالرحمن ومحمود يوسف ومحمود عبدالودود مأمورى الحركة تحت إشراف عرفات محمد السيد وشعبان الريس ومحمد فيصل رؤساء أقسام الحركةبالوردية الثانية بحضور مصطفي هاشم مدير مجمع الوارد وعماد حمدي وأحمد ممدوح مأمورى التعريفة ومروان البارودى مدير الأمن الجمركى بسفاجا.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و208 آلاف و436 جنيها. وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضر ضبط جمركى حررها ياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .