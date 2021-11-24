جامعة مطروح تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية

مطروح حسن مشالى

أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء، الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية، ذلك وفقًا لما حدده الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي2021 / 2022، بعد قبول الطعون واستبعاد غير المستوفين للشروط.

ودعا الدكتور مصطفى النجار جميع طلاب الجامعة للمشاركة بجدية في الانتخابات الطلابية، لاختيار من يمثلهم في جو تسوده الحرية والمساواة، مؤكدًا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مشيرًا للالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية غدًا الخميس 25 نوفمبر، وتجري انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم الإثنين 29 نوفمبر، ثم تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.