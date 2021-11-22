جامعة مطروح تتلقى طلبات الطعون على الكشوف المبدئية للانتخابات الطلابية.. غدا

مطروح فريق محافظات

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين إن كليات الجامعة تلقت طلبات الطعون على الكشوف المبدئية للترشح للانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور مصطفى النجار أهمية دور الاتحادات الطلابية، حيث يُعد اتحاد الطلاب الممثل الشرعى لجميع الطلاب، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، بهدف إعداد جيل قادر على القيادة والتنمية فى المستقبل.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم فحص الطعون غدًا الثلاثاء 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية بعد غد الأربعاء الموافق24 نوفمبر، وذلك وفق الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي2021 / 2022.

جدير بالذكر أنه وفقًا للجدول الزمنى المعتمد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تم تلقى طلبات الطعون اليوم الإثنين 22 نوفمبر الجاري، فحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتجرى جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى الأول ديسمبر، على أن ينتهى ماراثون الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.