جامعة القناة تحتفل بذوى الهمم 7 ديسمبر .. وأطباء الأسنان يشاركون فى محو الأمية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قدم الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس ونائبها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر والتقدير لوكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجميع العاملين بالقطاع وذلك لمجهوداتهم الواضحة والفعالة والمثمرة لخدمة الجامعة، مشيرًا إلى دورهم فى عقد سلسلة الندوات الخاصة بأضرار التدخين فى سبع كليات فى أقل من شهر وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها فى مصر لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومى وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية، ومنها حظر التدخين نهائيًا بكافة صورة فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية.

وطالب رئيس الجامعة إدارات الكليات برصد جزء من ميزانيتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الكليات خاصة خلال شهور ديسمبر، ويناير، فبراير للحد من انتشار الفيروس فى فصول الشتاء، كما أعلن زكى أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال التطهير و التعقييم والنظافة داخل الكليات وذلك فى إطار استعدادات الجامعة لبدء موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما وجه زكى بضرورة تنمية وتطوير الدور التوعوى داخل كليات الجامعة والمساهمة بعقد ندوات هادفة تسير مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والعمل على نشر المصطلحات البيئية بالجامعة والعمل على تنفيذ محتواها.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس عن تنظيم الجامعة احتفالية ذوى الهمم يوم 7 ديسمبر ومشاركتهم الاحتفال بهذا اليوم تقديرًا من الجامعة لدورهم الواضح فى كافة المجالات

ووافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس على المقترح بتنظيم جائزة أفضل الممارسات البيئية لشباب الجامعات فى كل التخصصات المختلفة لممارسة الأنشطة البيئية من حملة نظيفة فى مناطق إقامتهم وكلياتهم أو احتيار منطقة متضررة بشكل متكامل لتنفيذ عدة أنشطة بيئية وفقًا لمعايير محددة من قبل القطاع أسوة بالمكتب العربى للشباب والبيئة.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس على موافقته على إدراج موضوع مشاركة طبيب الامتياز من كلية طب الأسنان فى محو أمية 2 من كبار المواطنين بمجلس الجامعة بالتعاون مع كلية التربية جامعة قناة السويس على أن تكون متطلب اجتياز سنة الامتياز اعتبارا من دفعة 2021-2022، مع توفير مكان للتدريب داخل الكلية وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ببناء جمهورية جديدة خالية من الفقر والجهل والمرض وتكثيف العمل بمشروع محو الأمية بجميع محافظات مصر لإعلانها خالية من الأمية فى عام 2030، على أن يكون اشتراك طلاب جامعة قناة السويس كعنصر أساسي وفعال فى جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدنى فى تنفيذ الخطة للوصول إلى الصفر الافتراضي.