جامعة القاهرة تواصل تطعيم الطلاب بالجرعة الثانية للقاح كورونا.. فيديو

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة تطعيم طلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا، وقدم تلفزيون اليوم السابع تغطية مباشرة من نقاط التطعيم بجامعة القاهرة خلال منح الطلاب الجرعة الثانية من لقاح كورونا .

وكانت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أعلنت انطلاق امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة، وتستمر حتى 25 نوفمبر الجارى.

ونظمت الجامعة امتحانات الميدتيرم على 4 مجموعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا وذلك تفادي لحالات الزحام والتكدس والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب طبقا لمعايير الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور الخشت، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لن يتم السماح للطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل pcr من دخول الامتحانات سواء الميدتيرم أو الفصل الدراسي الاول، مشيرا إلي أن التطعيم ضد كورونا حماية للطالب والمجتمع الجامعي وضمان لاستمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي.