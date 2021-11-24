جامعة الفيوم توفر الجرعة الثانية من لقاح "استرازينيكا" حتى 30 نوفمبر الجارى

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالجامعة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد بسرعة التوجه لمستشفى الجراحة الجامعى لتلقى الجرعة الثانية من اللقاح فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء 30/11/2021.

كما يشدد محمد سعيد أبو الغار، على ضرورة تلقى كافة منتسبى الجامعة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد؛ مؤكدا عدم السماح بدخول أيا من منتسبى الجامعة إلى الحرم الجامعى إلا بعد تقديم شهادة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة أسبوعية بسلبية نتيجة تحليل PCR، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي.