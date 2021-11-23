اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:44 م
أكرم القصاص
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بقوش وكيلًا لآداب الفيوم لشئون التعليم والطلاب.. وهويدا قائما بأعمال عميد التمريض

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:54 م
بقوش وكيلًا لآداب الفيوم لشئون التعليم والطلاب.. وهويدا قائما بأعمال عميد التمريض الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش
الفيوم رباب الجالى

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أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم،ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، القرار 1863 لسنة 2021 بشأن تجديد تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش،الأستاذ بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب، وكيلًا لكلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب.

كما أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، القرار 1864 لسنة 2021 بشأن قيام الدكتور هويدا أحمد عبد الرسول المنشاوي، الأستاذ بقسم الباثولوجي الإكلينيكي بكلية الطب، بأعمال عميد كلية التمريض.

 
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جامعة الفيوم

تنمية البيئة

اللغات الشرقية

كلية الآداب

محافظه الفيوم

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