توافد السائحين على معبد الأقصر قبل الحفل العالمى لافتتاح طريق الكباش.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة معبد الأقصر، اليوم الأربعاء، زيارات مميزة من الأفواج السياحية من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة، قبل الافتتاح العالمى المنتظر غداً الخميس لمشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى، حيث تتجه أنظار العالم مساء غداً لمشاهدة حفل عالمى يعيد احتفالية موكب المومياوات من جديد بعد آلاف السنين.

وكان قد تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار معابد الأقصر والكرنك، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى للتجهيزات النهائية الخاصة بفعالية "الأقصر...طريق الكباش"، وذلك فى إطار الزيارات المكثفة التى يقوم بها الوزير لمدينة الأقصر، تمهيدا لفعالية "الأقصر...طريق الكباش"، والتي ستُقام يوم الخميس المقبل للترويج السياحي لمدينة الأقصر، وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وقد رافقه خلال الجولة مساعدى الوزير لكل من المشروعات والمشرف على القاهرة التاريخية، والشئون الفنية، والمشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، ومدير عام آثار مصر العليا، ومدير عام آثار الأقصر، ومدير عام آثار الكرنك.

خلال جولته بمعابد الكرنك، التقي وزير السياحة والآُثار بمجموعة من السائحين من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا، والذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه، كما أعربوا عن استمتاعهم بزيارة مصر وخاصة مدينة الأقصر للاستمتاع بجوها الدافئ المشمس وبالمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة ومشاهدة الآثار المصرية المتنوعة والمتميزة، كما أعربوا عن شغفهم لمشاهدة فعالية "الأقصر...طريق الكباش" من قلب الحدث.



استمتاع الافواج السياحية بمعبد الأقصر قبل حفل الكباش



استمتاع السياح بزيارة معبد الأقصر قبل حفل الكباش



السياح يزورون معبد الأقصر قبل الحفل