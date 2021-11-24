اليوم السابع
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تنفيذ 7 مشروعات جديدة.. أهم نتائج البرنامج الجارى لتطوير مصافى التكرير

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:00 ص
تنفيذ 7 مشروعات جديدة.. أهم نتائج البرنامج الجارى لتطوير مصافى التكرير معمل تكرير ـ ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق الاكتفاء الذاتى من السولار والبنزين خلال عام 2023 وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة وتطوير المصافى القادمة، وفيما يلى أهم نتائج برنامج العمل الجارى لتطوير مصافى تكرير البترول والتى كانت كالتالى..

1- اسفرعن تنفيذ 7 مشروعات جديدة.

2- بلغ حجم الاستثمارات لـ7 مشروعات 86 مليار جنيه.

3- حجم الطاقة الإنتاجية 6.2 مليون طن من المنتجات البترولية.

يذكر أن تنفيذ ذلك البرنامج يواكبه تنفيذ برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالى تكلفة استثمارية تزيد عن 16 مليار جنيه فى إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعى والخام والمنتجات البترولية بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود.


البترول

الغاز

مصافي التكرير

تطوير مصافي التكرير

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