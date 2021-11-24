"تعليم القليوبية": المشروع الوطنى للقراءة لا يقتصر على الطلاب فقط

القليوبية إبراهيم سالم

التقى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، بالدكتور هشام السنجرى المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة، وبحضور زينب أحمد حسني الموجه العام للمكتبات، ومحمد عبدالسلام موجه عام اللغة العربية، وموجهي الإدارات التعليمية للمكتبات واللغة العربية للوقوف على تعريف آليات المشروع الوطني للقراءة، وكيفية تسجيل المدارس والطلاب والمعلمين وكيفية إعداد الطلاب للتصفيات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية،فى بيان له،إن المشروع الوطني للقراءة يتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة وجعلها أولوية لدى فئات المجتمع.

ويستهدف المشروع الطالب المثقف من الصف الأول الأبتدائي وحتي الثالث الثانوى، والمعلم المثقف يقرأ ٣٠ كتابا في اللغة العربية ويقرأ في جميع مجالات المعرفة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المشروع يسهم في تنمية مهارات شبابنا وأطفالنا ثقافيا من خلال إثراء البيئة الثقافية، وإثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

وناشد الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، الطلاب والمعلمين بالمشاركة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم "المشروع القومي للقراءة"، متمنيا أن يحصل الطلاب على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، ولتنمية قدرات الطلاب والمعلمين الإبداعية ومهارتهم اللغوية.