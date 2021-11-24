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ترامب لـ"فوكس": بايدن مثل جيمي كارتر لكنه "يقتل الوظائف" ويسبب التضخم

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:08 م
ترامب لـ"فوكس": بايدن مثل جيمي كارتر لكنه "يقتل الوظائف" ويسبب التضخم دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته جو بايدن خلال مقابلة تلفزيونية مع فوكس نيوز مساء أمس قائلا، إن الرئيس بايدن يشبه إلى حد كبير الرئيس السابق جيمي كارتر، لكن تركيزه على قتل الوظائف وسياسات الطاقة الخضراء المسببة للتضخم يجعل الأمور أسوأ مما كانت عليه في السبعينيات.

 

وفقا للتقرير، أشرف كارتر البالغ من العمر 97 عامًا ، على أزمة الرهائن والركود التضخمي و "خطوط الغاز" الأمريكية سيئة السمعة، حيث أدى نقص البترول إلى قواعد تملي على السائقين ملء سياراتهم فقط في الأيام التي تتطابق على وجه التحديد مع الأرقام الزوجية أو الفردية في رخصتهم.

 

قال ترامب: "إن ما يحدث للأسعار أكبر بعدة مرات من أي زيادة ضريبية محتملة يمكن لأي شخص الحصول عليها، في قانون إعادة البناء بشكل أفضل الجديدة ، يريدون زيادات ضريبية كبيرة .. سيدفع الناس زيادات ضريبية هائلة. لا أتحدث عن الأثرياء ، أنا أتحدث عن الجميع ".

 

وأضاف أن سياسات الطاقة الخضراء للديمقراطيين اليوم تسبب ألمًا اقتصاديًا هائلاً ، خاصة في ولايات مثل كاليفورنيا، وقال ترامب: "انظر إلى الانقطاعات في جميع أنحاء كاليفورنيا. إنه أمر مروع. كل هذا الهراء يفعلونه. إنهم يريدون استبدال الوقود النظيف".

 

وقال ترامب إن الديمقراطيين في السلطة يتجاهلون الوقود الفعال وهم يشرعون في أجندتهم الخضراء.

 

وأضاف: "الغاز الطبيعي نظيف للغاية لكنه قوي يمكن أن تغذي بلادنا ويريدون استبدالها بالرياح - حيث ينفقون مليارات الدولارات في شكل دعم لها. كل شيء يأتي من بلدان أخرى. إنه أمر لا يصدق."

 


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