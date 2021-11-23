تداول 1136 طن بضائع و429 شاحنة و56 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1136 طن بضائع عامة ومتنوعة و429 شاحنة و56 سيارة و37000 طن فوسفات شملت حركة الصادرات 767 طن بضائع عامة و134 شاحنة و17 سيارة ملاكى و37000 طن فوسفات للهند

وشملت حركة الواردات 369 طن بضائع عامة و295 شاحنة و39 سيارة، ويتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ، واستقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و19سيارة ملاكى والسفينة الحرية بحمولة 61 شاحنة والسفينة أمل بحمولة 86 شاحنة و10 سيارة ملاكى.

وغادرت السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 76 شاحنة و10 سيارة ملاكى والسفينة ZIMRIDE بحمولة 37000 طن فوسفات متجهة إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة ايلة ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 37 شاحنة بحمولة 369 طن و10 سيارة ملاكى وتصدير 58 شاحنة بحمولة 767 طن و3 سيارات ملاكي، وتم مغادرة ميناء السويس السفينة دودو فارغة متجهة الهند.