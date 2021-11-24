بيع مخطوطة لألبرت أينشتاين فى مزاد علنى بمبلغ يزيد عن 13 مليون دولار

ريهام عبد الله

باعت دار "كريستيز" للمزادات، مخطوطة نادرة فى مزاد علنى فى باريس تتضمن نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين، مقابل مبلغ مهول، يزيد قليلا عن 13 مليون دولار، ولم تعلن عن المشترى.

وكشفت دار "كريستيز" للمزادات، أن المخطوطة، مكونة من 54 صفحة، والتي شارك في كتابتها أينشتاين ومساعده ميشيل بيسو، بين يونيو 1913 وأوائل عام 1914 في زيورخ بسويسرا، وكانت مرحلة حاسمة في تطوير النظرية العامة للنسبية، مشيرة إلى أنه تم بيعها بمبلغ 13 مليون دولار، وفقا لموقع RT.



المخطوطة

وكان من المتوقع أن تحقق المخطوطة، ما يصل إلى 3.5 مليون دولار، إلا أنه تم بيعها بما يقرب من أربعة أضعاف تقديرات ما قبل البيع، وكشفت دار كريستيز، أنها لن تكشف عن الفائز بالمزايدة النهائية.

وكُتبت المخطوطة بين يونيو 1913 وأوائل عام 1914، وهى محاولة أينشتاين وبيسو لشرح لغز كونى حول مسار عطارد المدارى، وفقا لما تنبأت به قوانين إسحاق نيوتن للحركة - باستخدام الأفكار والمعادلات التى من شأنها فى النهاية أن تصبح أساس نظرية النسبية لأينشتاين.

ووفقًا لمزاد كريستيز فإن 26 صفحة من المخطوطة مكتوبة بخط آينشتاين؛ 24 مكتوبة بلغة بيسو؛ وثلاث صفحات كتبها الاثنان بشكل مشترك.

وتظهر الملاحظات الهامشية المتكررة تعليق كل عالم على عمل الآخر - وفى إحدى الحالات البارزة، علق أينشتاين على عمله الخاص؛ وفقًا لمزاد كريستيز، كتب أينشتاين بحماس "التحفيز!" وكلمة ألمانية تعنى "إنها تعمل!" فى هوامش إحدى صفحاته التى تصف الدوران النسبى للمجالات.

وفشل العالمان فى النهاية فى شرح التناقض فى مدار عطارد فى هذه المخطوطة، ومع ذلك أدت المعادلات التى طوراها مباشرة إلى معادلات أينشتاين للنسبية العامة ، والتي لا تزال تُستخدم لوصف العلاقات بين الأجرام في الفضاء حتى يومنا هذا.