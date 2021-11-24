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بوتين يعرب عن قلقه لرئيس المجلس الأوروبى إزاء "الاستفزازات" الأوكرانية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 07:23 م
بوتين يعرب عن قلقه لرئيس المجلس الأوروبى إزاء "الاستفزازات" الأوكرانية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب أحمد عرفة

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أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن قلقه لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إزاء الاستفزازات الأوكرانية لتضخيم التوتر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقال فلاديمير بوتين لرئيس المجلس الأوروبي: روسيا قلقة من استفزازات أوكرانيا لتضخيم التوتر .

 

وفى وقت سابق أعرب الاتحاد الأوروبى فى بيان له عن استيائه بسبب المرسوم الروسي الذي وقعه الرئيس بوتين في 15 نوفمبر بشأن قواعد التجارة المبسطة للسماح بإجراءات الوصول لزيادة وصول البضائع من وإلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة مؤقتًا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا.

 

ويهدف المرسوم إلى زيادة فصل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مؤقتًا في دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا، بما يتعارض مع أهداف اتفاقيات مينسك.


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