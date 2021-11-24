الاتحاد الأوروبى: مرسوم بوتين للتجارة يتعارض مع أهداف مينسك وينتهك سيادة أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

أعرب الاتحاد الأوروبى فى بيان له عن استيائه بسبب المرسوم الروسي الذي وقعه الرئيس بوتين في 15 نوفمبر بشأن قواعد التجارة المبسطة للسماح بإجراءات الوصول لزيادة وصول البضائع من وإلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة مؤقتًا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا.

ويهدف المرسوم إلى زيادة فصل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مؤقتًا في دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا، بما يتعارض مع أهداف اتفاقيات مينسك.

وتنتهك هذه الإجراءات الأحادية الجانب سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، بما في ذلك ما يتعلق بمراقبة الجمارك، فلديهم القدرة على زيادة التوترات وإطالة أمد الوضع الراهن، مع إعاقة عملية إعادة الإدماج في المستقبل.

ودعا الاتحاد الأوروبى روسيا إلى إلغاء هذا القرار والتوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع في شرق أوكرانيا، وسيواصل الاتحاد الأوروبي تطبيق سياسة عدم الاعتراف في هذا الصدد.