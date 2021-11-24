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بعد شهرين من الانتخابات.. "إشارات المرور" يتفق على أولاف شولتز لخلافة أنجيلا ميركل

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:09 م
بعد شهرين من الانتخابات.. "إشارات المرور" يتفق على أولاف شولتز لخلافة أنجيلا ميركل أولاف شولتز
كتبت: هناء أبو العز

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توصلت الأحزاب الألمانية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب الخضر ، والحزب الديمقراطي الحر) إلى اتفاق بشأن التحالف، وأصبح أولاف شولتس رئيس الحكومة، وسيحل محل أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا.
 
ونشرت صحيفة مورجن بوست الألمانية، أن قادة الأحزاب الثلاثة التي ستشكل حكومة جديدة في ألمانيا توصلوا إلى اتفاق ائتلافى "إشارات المرور"، وسيتم عرض تفاصيله للجمهور مساء اليوم.
 
وسيشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، الذي فاز في انتخابات 26 سبتمبر مع وزير المالية أولاف شولتز كمرشح لمنصب المستشار، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر ، حكومة ثلاثية.
 
وقد بدأت الجلسة الأخيرة من محادثات التحالف صباح الأربعاء 24 نوفمبر، وأعلن الطرفان أن شولتز سيقدم الاتفاق مع رؤساء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزعماء حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وسيحل أولاف شولتز محل أنجيلا ميركل في منصب المستشارة الألمانية.
 
وُلد أولاف شولتز (63 عامًا) في أوسنابروك ونشأ في هامبورج كأكبر إخوته الثلاثة   قبل أن يبدأ حياته السياسية بجدية ، عمل كمتخصص في مجال القانون، في عام 1998 ، تزوج بريتا إرنست، وليس لديه أطفال.

الماينا

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