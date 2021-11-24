بدء تنفيذ 5 طرق جديدة لربط التجمعات الصحراوية بالطرق الرئيسية فى مطروح

مطروح - حسن مشالي

بدأ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربى، التابع للجهاز المركزى للتعمير، فى تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 طرق تنموية جديدة بتكلفة 25 مليون جنيه، لربط التجمعات الصحراوية غربي مرسى مطروح، بالطرق الرئيسية.

وأكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه بدأ العمل في تنفيذ المشروع الجديد بمجموع أطوال 19 كم وبتكلفة استثمارية 25 مليون جنيه، تحت إشراف طاقم من الجهاز، يضم مهندس علاء الجندى مدير التنفيذ، ومهندس تنفيذى خالد عاشور، ومراقبة جودة مهندس عبد السلام حجى، والمكتب الفنى مهندسة هدير رجب، والفني سيد سيف، وتربط الطرق التجمعات البدوية في المناطق النائية بالطرق الرئيسية للمساعدة علي استقرار توطين الأهالي بها، وتسهيل انتقالاتهم ومعيشتهم.

وأشار إلى أنه من المقرر انتهاء جميع الأعمال قبل 30 يونيو 2022، وهي طريق تجمع لواج بطول 2.2 كم والذي يخدم تجمع عائلة لواج غربي مطروح، وطريق العراوة بحري بطول 2.25 كم ليخدم تجمع العراوة بسيدي برانى، وطريق أولاد شاهين بطول 2.7 كم والذى يخدم تجمع أولاد شاهين بالقطعاني في سيدي برانى، وطريق عثمان أبو سطيل بطول 3.25 كم والذى يخدم تجمع الشرصات بسيدى برانى، وطريق العجارمة بطول 8 كم، والذى يخدم تجمع العجارمة في مركز النجيلة، تحت إشراف منطقة تنفيذ غرب مطروح وبرانى والسلوم.