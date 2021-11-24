اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:11 م
أكرم القصاص
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انهيار جزئى بعقار قديم غير مأهول بالسكان فى الإسكندرية دون إصابات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:31 ص
انهيار جزئى بعقار قديم غير مأهول بالسكان فى الإسكندرية دون إصابات العقار المنهار
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد حى الجمرك بالاسكندرية، انهيار  أجزاء من عقار غير مأهول بالسكان، مكون من 3 طوابق بمنطقة المنشية في الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار أمام رقم 25 شارع سيدي شحاته متفرع من سوق السمك القديم بمنطقة المنشية، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص أن العقار قديم وغير مأهول بالسكان، ومكون من أرضى وطابقين علويين، وسقوط أجزاء كبيرة منه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح ، وان  العقار قديم ومتهالك وسبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، وصادر له قرارات بالهدم حتى سطح الأرض لم تنفذ.

 

العقار المنهار
العقار المنهار


 


الاسكندرية

حى الجمرك

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سقوط عقار

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