انطلاق GMIS America عام 2022 في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية

دبي - هاني رفعت

- GMIS America تقام بهدف تعزيز أجندة التنمية المستدامة للعام 2030

- تم الإعلان خلال حفل ختام الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021

أطلقت اليوم القمة العالمية للصناعة والتصنيع GMIS America، وهي نموذج عالمي مصمم للتشجيع على تعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030. ويمثل الإعلان استمرارًا لجهود القمة في دعم نمو القطاع الصناعي للاضطلاع بدوره الحيوي في بناء الازدهار العالمي.

وأعلنت القمة عن إطلاق GMIS America خلال حفل ختام الدورة الرابعة في دبي. وفي هذه المناسبة، قال نمير حوراني، المدير التنفيذي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: "يشهد القطاع الصناعي العالمي تطورات متسارعة، ويلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الناتج الوطني للدول، كما يوفر الوظائف لأكثر من نصف مليار شخص حول العالم. ويعد القطاع الصناعي أحد محركات البحث والتطوير، وعاملًا أساسيًا في دعم الابتكار. ولم يأت اختيار مدينة بيتسبرغ إلا لما تتميز به من تاريخ صناعي عريق، فقد واجهت المدينة صعوبات كثيرة خلال أزمة الكساد الكبير، ولكنها لم تستسلم، وكافحت ونجحت في النهوض مجددًا بفضل توظيف الابتكار وقدرتها على مواكبة المستجدات العالمية. واليوم تطور مدينة بيتسبرغ مجموعة من أكثر التقنيات تقدمًا على مستوى العالم، لتحقق نجاح مذهل للشركات الصناعية المتواجدة فيها. ويسعدنا الإعلان عن انطلاق GMIS America، والمقرر تنظيمها في العام 2022 في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية".

يذكر أن بيتسبرغ كانت ثاني مدينة أمريكية تتبنى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما قامت قبل ذلك بسنوات باعتماد سياسة المبادئ الأربعة والتي تعنى بتعزيز الاهتمام بالإنسان، والبيئة، والمنشآت، والأداء عند اتخاذ القرارات ووضع السياسات. وبفضل تميزها الصناعي، إلى جانب قيادتها القوية وبنيتها التحتية النوعية وقربها من جامعتين عالميتين متميزتين في المجال البحثي تمكنت المدينة من ترسيخ مكانتها كمركز بارز للابتكار التقني والتصنيع المتقدم في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حديثه عن قصة نجاح مدينة بيتسبرغ في التحوّل إلى مدينة رائدة في محافل الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وفي كلمتها خلال حفل الختام قالت ديان فاريل الوكيل المساعد لوزارة التجارة الأمريكية، قالت فيها: "نلتزم في وزارة التجارة الأمريكية بتهيئة الظروف الملائمة التي تساهم في تطوير الأعمال وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال تعزيز توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في القطاع الصناعي وتنمية التجارة والاستثمار. ونأمل بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائعة والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي، تماشيًا مع رؤية القمة العالمية للصناعة والتصنيع".

ومن جانبه، قال توماس وولف حاكم ولاية بنسلفانيا: "لطالما كانت ولاية بنسلفانيا موطنًا للابتكار والريادة في القطاع الصناعي، وسباقة في نهجها الذكي والإبداعي لتنمية المجتمع وتدريب القوى العاملة".

وأضاف: "تنسجم رسالة GMIS America مع المنظومة الفريدة لمدينة بيتسبرغ، وإنه لفخر لنا أن نعلن عن استضافتها لحدث عالمي مثل GMIS America العام المقبل وإرساء أسس شراكة طويلة الأمد مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع. وتتمتع مدينة بيتسبرغ بتاريخ عريق وتواصل الابتكار والتجدد، حيث نحرص على دعم النمو والتحوّل من خلال استقطاب الفرص الجديدة إلى غرب بنسلفانيا وكافة مدن الولاية".

وستتعاون القمة مع معهد الشرق الأوسط الأمريكي، الذي يتخذ من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا مقرًا له، لتنظيم GMIS America . ويتمتع المعهد بمكانة فريدة تمكنه من استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة بفضل استراتيجيته الناجحة لتطوير فرص الأعمال والروابط الثقافية والدراسية بين المنطقتين. وفي معرض شكرها للقمة العالمية للصناعة والتصنيع على اختيار مدينة بيتسبرغ لاستضافة الدورة المقبلة، قالت سيمين كيرتس، رئيس معهد الشرق الأوسط الأمريكي: "لا شك في أن بيتسبرغ هي الخيار الأمثل لاستضافة الفعالية، فهي مدينة تمكّنت من إحياء اقتصادها عبر مختلف مراحل التباطؤ الاقتصادي بفضل السمات الفريدة التي تتمتع بها وعزيمتها وسرعة تبنيها للابتكارات، ويسعدني المساهمة في استقطاب GMIS America إلى بيتسبرغ."

وفي معرض إعلانه الرسمي عن استضافة GMIS America في العام 2022 في بيتسبرغ قال ويليام بيدوتو، عمدة مدينة بيتسبرغ: "يشرفني أن أعلن اليوم رسميًا عن استضافة GMIS America عام 2022 في مدينتنا، فقد بدأ الحديث عن الأمر منذ رحلتي إلى دبي عام 2018 لتثمر المحاثات عن هذا الإعلان اليوم. وستوفر GMIS America فرصة جديدة لاستعراض التحول الاقتصادي لمدينتنا أمام جمهور عالمي، واستقطاب المزيد من المشاريع والشركات إلى منطقتنا."

ويعكس إطلاق GMIS America التزام القمة العالمية للصناعة والتصنيع بتحقيق النتائج الملموسة والقيمة الاستراتيجية على المدى الطويل بحيث تساهم في استدامة المجتمعات وتنميتها ورفاهيتها. وعقدت بعد الإعلان جلسة نقاش أدارتها سيمين كيرتس، رئيس معهد الشرق الأوسط الأمريكي ورئيسه التنفيذي، وبيل فلاناغان، الصحفي المرموق والمدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية لدى منظمة "أليغني كونفيرنس" Allegheny Conference إلى جانب مايكل لوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إليوت، وبيترا ميتشل رئيسة كاتالست كونكشن وعضو مجلس إدارة "أدفانس روبوتيكس مانوفاكتشورينغ "، وأودري روسو، رئيسة مجلس بيتسبرغ للتكنولوجيا ورئيسته التنفيذية.

وفي تعليقه على الشراكة قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: "ستسلط GMIS America الضوء على مدينة بيتسبرغ كمركز وطني وعالمي للتصنيع المتقدم، مما يجعلها النموذج المثالي لبقية مدن العالم التي تتطلع للمضي قدمًا في مسيرتها لتطوير قطاعها الصناعي. ويسعدنا اليوم أن نشهد وصول المبادرة التي انطلقت من أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في العام 2017 إلى إحدى أهم وجهات الصناعة العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشترك معنا في رؤيتنا التي تهدف إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فيما يساهم بتحقيق الازدهار العالمي."

وتتمحور نقاشات GMIS America 2022 في بيتسبرغ حول مجتمعات المستقبل وتحقيق التوازن بين التقدم التقني والاقتصادي وبين حل التحديات الاجتماعية، فيما تسلط الضوء على التقنيات المستدامة والاستثمارات البارزة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإحياء الاقتصاد في مرحلة النظام العالمي الجديد.