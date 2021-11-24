انطلاق التصويت بالانتخابات المحلية بالجزائر لقاطنى الأماكن النائية والبدو

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انطلقت عملية التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية، اليوم الأربعاء، على مستوى المكاتب المتنقلة التي تخص سكان المناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات الجنوب، وذلك قبل 72 ساعة من الاقتراع الكامل المقرر يوم السبت القادم، طبقًا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.



وستشمل عملية التصويت التي انطلقت اليوم، المكاتب المتنقلة بولايات تندوف، ورقلة، إيليزي، جانت، تمنراست، عين قزام، بشار وعين صالح، بينما يشرع سكان البدو الرحل على مستوى ولايات أخرى في التصويت غدًا الخميس.



وينتخب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لفترة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي، حيث تم تقدير عدد الناخبين بـ23 مليونًا و717 ألفًا و479 ناخبًا، وفقًا لأرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.



وتعني "القائمة المفتوحة" أن يصوت الناخب على قائمته المفضلة التي تقدمها الأحزاب والمستقلون، ولديه الحرية في ترتيب المرشحين داخلها وليس كما كان في السابق نظام "القائمة المغلقة" ويعني أن الأحزاب تقدم قوائم لمرشحيها مرتبة من رأس القائمة إلى آخر عضو فيها.



وعند فرز الأصوات بنظام "القائمة المغلقة"، توزع المقاعد على مرشحي القوائم الفائزة لكن مع احترام ترتيب مرشحيها، بمعنى أنه في حال فازت قائمة معينة بـ 3 مقاعد فقط، تمنح هذه المقاعد للأول والثاني والثالث حسب الترتيب في القائمة.‎



أما في نظام "القائمة المفتوحة" فترتيب المرشحين الذي يضعه الحزب ليس هاما؛ حيث يمكن للناخب أن يعين شخصًا من أسفل الترتيب كخيار له بدلا من متصدر القائمة.