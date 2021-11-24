اليوم انطلاق مهرجان العسل المصرى بحديقة الأورومان بمشاركة 100 عارض

كتبت أسماء نصار

تستعد حديقة الأورمان النباتية بالجيزة لإطلاق مهرجان العسل المصرى، اليوم الأربعاء، في دورته الثالثة تحت شعار" ذهب مصر السائل" والذي يستمر لمدة أربعة أيام .

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وافق على إقامة المهرجان بحديقة الأورمان والذى يسهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلى.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن وزير الزراعة وجه كافة القطاعات المعنية في الوزارة ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها وإزالة أي معوقات أمامها مع تسهيل كافة ا جراءات تصدير العسل المصرى للخارج وخاصة انه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم

واضاف "عزوز" ان مهرجان عسل النحل الذي تستضيفه حديقة الاورمان كل عام يسهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدنى والتشجيع علي ذلك، لافتا الى انه من المقرر ان يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وايجاد انسب الحلول لها، وذلك بالتعاون مع المسؤلين والمختصين بوزارة الزراعة.

وكان فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان كان قد أعلن في وقت سابق ان هناك حوالي 100 منتج وعارض يشاركون في المهرجان هذا العام بالاضافة الى بعض الشركات المتخصصة في انتاج مستلزمات المناحل، وأشار إلى أن قطاع تربية النحل في مصر يعمل فيه أكثر من 25 الف أسرة كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 ألف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها اوروبا وأمريكا.