ذهب مصر السائل.. حديقة الأورمان تستعد لتنظيم مهرجان العسل المصري الأربعاء

كتبت أسماء نصار

تستعد حديقة الأورمان النباتية بالجيزة لإطلاق مهرجان العسل المصري، بعد غد الأربعاء في دورته الثالثة تحت شعار "ذهب مصر السائل"، الذي يستمر لمدة أربعة أيام.

ووافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وافق على إقامة المهرجان بحديقة الأورمان الذي يسهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بأن وزير الزراعة وجه كافة القطاعات المعنية في الوزارة ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها وإزالة أي معوقات أمامها مع تسهيل كافة إجراءات تصدير العسل المصرى للخارج وخاصة انه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم.

وأضاف عزوز أن مهرجان عسل النحل الذى تستضيفه حديقة الأورمان كل عام يسهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدنى والتشجيع علي ذلك، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وإيجاد انسب الحلول لها، بالتعاون مع المسؤلين والمختصين بوزارة الزراعة.

كان فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان قد أعلن في وقت سابق أن هناك حوالي 100 منتج وعارض يشاركون في المهرجان هذا العام بالإضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في إنتاج مستلزمات المناحل وأشار إلى أن قطاع تربية النحل فى مصر يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 الف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.