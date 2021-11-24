اليوم السابع: الأقصر متحف مفتوح تحت مظلة الجمهورية الجديدة

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل تقرير مهم عن مدينة الأقصر بعدما تحولت إلى متحف مفتوح في ظل الجمهورية الجديدة، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والتوافق تجاه كل القضايا، ونفى الحكومة صحة انتشار أدوية بيطرية مغشوشة.





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