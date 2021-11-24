اليوم.. أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمشاركة في معرض جنيف للاختراع 2022

كتب محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اعتباراً من اليوم تم فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2022، والمقرر إقامته من 16 إلى 20 مارس 2022 في جنيف، وسوف تختار الأكاديمية أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقاً للمعايير المعلنة ومنها أن تكون الفكرة مبتكرة، ولها أساس علمي سليم ووجود نموذج أولى وأن يكون المتقدم قد قام بتسجيلها أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا، ويفضل الأفكار القابلة للتطبيق والتسويق، علماً بأن آخر موعد للتقدم للاشتراك بالمعرض هو 18 ديسمبر 2021 خلال الرابط التالي:

http://forms.asrt.sci.eg/geneva2021/ ، ولمزيد من المعلومات حول المعرض الدخول على هذا الرابط https://inventions-geneva.ch/en/home

قال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، في بيان اليوم إن أكاديمية البحث العلمي تحرص على أن تدعم المبتكرين المصريين للمشاركة في معرض جنيف كل عام؛ حيث يعد معرض جنيف الدولي هو المعرض الأكبر والأهم للابتكار، وهو بمثابة ساحة مفتوحة لعرض أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة. وأضاف رئيس أكاديمية أن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة، حيث يشاركون في رفع اسم مصر عاليًا.

الجدير بالذكر أنه قد أسفرت مشاركة الفريق المصري الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات فتى دورته الاستثنائية 2021 والذى أقيم إلكترونيًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، والذين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من بين مئات المتقدمين على 8 ميداليات موزعة على النحو التالي:

ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 برونزية، وذلك من خلال المنافسة بين ما يقرب من 600 اختراع من حوالي 20 دولة منصات افتراضية من قِبل لجنة التحكيم الدولية من المتخصصين، كما أسفرت مشاركة الفريق المصري في معرض جنيف الدولي 2019 عن فوز 11 مبتكرا من الفريق المصري بـ13 ابتكارا لأن بعضهم شارك بأكثر من ابتكار، وحصدوا 3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزية، وقد دعمتهم الأكاديمية برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة، أما عن المشاركة في عام 2018 فاز الفريق المصري المكون من 12 مشارك بـ 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية، وقد حصل الفريق المصري في عام 2017 المكون من 14 مشارك علي 3 ميداليات ذهبية و3ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، وفازت مصر في عام 2016 بعدد 7 جوائز ذهبية و2 فضية و2 برونزية وعدد من الجوائز الخاصة من الدول لأفضل الاختراعات على مستوى الدول المشاركة وعددها 164 دولة.