اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الذكاء الاصطناعى والبيوتكنولوجى.. المجالات المطلوبة للتقدم لـ مشروعى بدايتى

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:00 ص
الذكاء الاصطناعى والبيوتكنولوجى.. المجالات المطلوبة للتقدم لـ مشروعى بدايتى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2022/2021، ويستمر التقدم حتى يوم 15 يناير المقبل كآخر موعد للتقدم.
 
 وتركز مشروعات التخرج هذا العام على سبيل المثال على مجالات البيوتكنولوجي، الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، والتكنولوجيات المالية واللوجستية، الزراعة الذكية، المدن الذكية والخضراء، الحساسات الإلكترونية، والسيارات الكهربائية.
 
 وكانت الأكاديمية خلال الأعوام التسعة السابقة قد دعمت أكثر من 2302 مشروع تخرج بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 30 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية . 
 
 

البحث العلمى

اخبار مصر

التعليم العالى

أكاديمية البحث العلمى

مشروعات التخرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة