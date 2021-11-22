الذكاء الاصطناعى والبيوتكنولوجى.. المجالات المطلوبة للتقدم لـ مشروعى بدايتى

كتب ـ محمد صبحى

تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2022/2021، ويستمر التقدم حتى يوم 15 يناير المقبل كآخر موعد للتقدم.

وتركز مشروعات التخرج هذا العام على سبيل المثال على مجالات البيوتكنولوجي، الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، والتكنولوجيات المالية واللوجستية، الزراعة الذكية، المدن الذكية والخضراء، الحساسات الإلكترونية، والسيارات الكهربائية.

وكانت الأكاديمية خلال الأعوام التسعة السابقة قد دعمت أكثر من 2302 مشروع تخرج بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 30 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية .