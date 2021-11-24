النيابة تكشف لغز وفاة شخص داخل مسكنه بالتجمع الأول

كتب أحمد حسنى _ عبد الله محمود

كشفت النيابة العامة، لغز وفاة شخص داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، بعد تسلم تقرير الطب الشرعى، وتبين من التقرير، أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهه جنائية فى وفاته.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المتوفى، وتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز القضية، كما أمرت بسرعة التحريات الأمنية في الواقعة.

وكان قسم شرطة التجمع الأول، قد تلقى بلاغا من الأهالى بوجود جثة متعفنة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة رجل يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، فى بداية العقد السابع من العمر.

وتبين أن الجثة فى حالة تعفن بسبب مرور عدة أيام على الوفاة، وعدم وجود إصابات ظاهرية بالجسم، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود أى آثار عنف بالأبواب والشبابيك، وعدم وجود أى بعثرة بمحتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.