النيابة تطلب تحريات حول واقعة ضبط متهم بالشروع فى سرقة صائغ بالطالبية

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط متهم بالشروع فى سرقة محل مصوغات ذهبية بمنطقة الطالبية فى الجيزة، واعتدائه على البائع بسلاح أبيض.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باعتداء أحد الأشخاص على بائع بمحل مصوغات ذهبية بالطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مالك شركة اعتدى على البائع بسلاح أبيض، في محاولة لسرقة متعلقات من المحل، إلا أن البائع قاومه، وتمكن عدد من المواطنين من ضبط المتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
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