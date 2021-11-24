النيابة تطلب تحريات حول واقعة ضبط متهم بالشروع فى سرقة صائغ بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط متهم بالشروع فى سرقة محل مصوغات ذهبية بمنطقة الطالبية فى الجيزة، واعتدائه على البائع بسلاح أبيض.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باعتداء أحد الأشخاص على بائع بمحل مصوغات ذهبية بالطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مالك شركة اعتدى على البائع بسلاح أبيض، في محاولة لسرقة متعلقات من المحل، إلا أن البائع قاومه، وتمكن عدد من المواطنين من ضبط المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.