اليوم السابع
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ضبط المتهم بالاعتداء على بائع بمحل مصوغات ذهبية لسرقته فى الطالبية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:53 م
ضبط المتهم بالاعتداء على بائع بمحل مصوغات ذهبية لسرقته فى الطالبية حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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حاول صاحب شركة، سرقة محل مصوغات ذهبية بمنطقة الطالبية فى الجيزة، فاعتدى على البائع بسلاح أبيض، إلا أن عدد من المواطنين تمكنوا من ضبطه قبل هروبه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باعتداء أحد الأشخاص على بائع بمحل مصوغات ذهبية بالطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مالك شركة اعتدى على البائع بسلاح أبيض، في محاولة لسرقة متعلقات من المحل، إلا أن البائع قاومه، وتمكن عدد من المواطنين من ضبط المتهم.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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