المملكة المتحدة تطلب من فرنسا ضمان عدم تعطيل الاقتصاد البريطانى

كتبت رباب فتحى

طلبت المملكة المتحدة من فرنسا كبح جماح الصيادين الذين تعهدوا بتعطيل الاقتصاد البريطاني بسبب الخلاف المتفاقم بشأن تراخيص الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الحكومة إنها "تشعر بخيبة أمل" من التهديدات الجديدة بالاحتجاجات من الصيادين الفرنسيين ودعت باريس إلى ضمان "عدم اتخاذ أي إجراء غير قانوني" ضد المملكة المتحدة.

ويطالب الوزراء بضمانات بأن التجارة لن تتأثر بعد أن أشار رؤساء الصيد الفرنسيين إلى أنهم قد يغلقون كاليه وموانئ أخرى لوقف الصادرات إلى المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إنهم حذروا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من أنهم يعتزمون "عرقلة المصالح الإنجليزية" لكنهم لم يوضحوا رسميًا الإجراء الذي يمكنهم اتخاذه.

ويدور الخلاف المستمر حول إصدار تراخيص الصيد لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي للعمل في المياه البريطانية.

وتنص شروط صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أن القوارب يجب أن تكون قادرة على إثبات ، باستخدام بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، أنها عملت في المياه قبل انفصال المملكة المتحدة عن التكتل الأوروبى.

واتهمت فرنسا المملكة المتحدة بالفشل في منح تراخيص لجميع السفن المؤهلة.

لكن بريطانيا قالت إن بعض القوارب لم تتمكن من إثبات مزاعمها بالبيانات وبالتالي تم رفض طلباتها.

ولا تزال المحادثات حول هذه القضية جارية بين المملكة المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية ، لكن الصيادين الفرنسيين "غاضبون" من "شهور الانتظار التي لا نهاية لها" وهددوا باتخاذ إجراءات معطلة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نشعر بخيبة أمل من التهديدات بالنشاط الاحتجاجي ونتطلع إلى السلطات الفرنسية لضمان عدم وجود إجراءات غير قانونية وعدم تأثر التجارة. لقد رخصنا ما يقرب من 1700 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي بشكل عام ؛ لقد كان نهجنا في الترخيص معقولًا ويتماشى تمامًا مع التزاماتنا في اتفاقية التجارة والتعاون (TCA)."