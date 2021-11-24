الملكة اليزابيث تستقبل محافظ بنك انجلترا فى قلعة وندسور.. صورة

ريهام عبد الله

استقبلت الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، أندرو بيلى، محافظ بنك انجلترا، فى لقاء للاستماع إليه فى قلعة وندسور، اليوم الأربعاء، ونشر الحساب الرسمى للعائلة المالكة عبر تويتر، صورة للقاء، وعلق :"استقبلت الملكة اليوم السيد أندرو بيلى، محافظ بنك إنجلترا، للجمهور فى قلعة وندسور، كرئيسة للدولة، تلتقى جلالة الملكة بانتظام بشخصيات دبلوماسية ودينية وعسكرية وسياسية بارزة".



العائلة المالكة البريطانية

وكشفت صحيفة "ميل أون صنداى" أن الملكة إليزابيث وولى العهد البريطانى الأمير تشارلز والأمير ويليام اتحدوا فى تهديد بمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى بسبب فيلم وثائقى يزعم وجود حروب إعلامية شرسة بين أفراد العائلة المالكة.

وقالت إن القصر غاضب من رفض مؤسسة "بى بى سى" السماح له بمشاهدة "الأمراء والصحافة" قبل بثه على BBC2 غدًا، ويقول إنه سيرفض التعاون فى المشاريع المستقبلية ما لم يُمنح حق الرد.

وندد مصدر ملكى كبير الليلة الماضية بالفيلم الوثائقى ووصفه بأنه سيكون عبارة عن "ثرثرة" وقال أن الخلاف حول البرنامج ترك الملكة البالغة من العمر 95 عامًا "مستاءة".

الفيلم من تقديم أمول راجان – الموالى لنظام الجمهورية ويصف النظام الملكى بأنه "سخيف".

وفى خطوة غير عادية للغاية، انضم أكبر ثلاثة أفراد من العائلة المالكة معًا لتقديم شكوى إلى الشركة - وهددوا بمقاطعتها إذا استمر البرنامج كما هو مخطط له.