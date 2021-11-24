الملحق الثقافى السعودى يستقبل رئيس جامعة طنطا لبحث سبل تعزيز التعاون

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح الملحق الثقافى للسفارة السعودية بالقاهرة اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم العالى والدراسات العليا فى اطار اهتمام جامعة طنطا بتنفيذ مبادرة تعلم في مصر واهتمام الجامعة بإستقبال الجامعة للطلاب الوافدين من المملكة العربية السعودية لما بين الدولتين من علاقات وطيدة وتاريخية.

وقدم رئيس جامعة طنطا خلال اللقاء عرض عن امكانيات جامعة طنطا ومكانتها الريادية وعرض تعريفى عن الخدمات المتميزة التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، موضحا إنه تم رقمنة كل الخدمات الطلابية وتوفير اقامة متميزة بالمدن الجامعية واتاحة برامج متميزة فى احدث العلوم والتخصصات وكذلك خدمات الشباك الواحد.

وأشاد الملحق الثقافى السعودى بدور جامعة طنطا الأكاديمى التى اصبحت منارة التعليم والمعرفة بالدلتا كما اشاد بالخدمات التى تقدمها للطلاب السعوديين الوافدين وأثنى على التطوير الذى شهدته وحدة التعاون الدولى بالجامعة بعد تطويرها لخدمة الطلاب الوافدين كما أشاد رئيس جامعة طنطا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تعزيز سبل التعاون فى المجال التعليمى والأكاديمى مع الجامعات العربية وعقد الشراكات العلمية ودعم ملف الطلاب الوافدين. فى ختام اللقاء قدم رئيس الوزراء الجامعة درع الجامعة الى الملحق الثقافي السعودي الذى بادلة تسليم درع السفارة السعودية بالقاهرة