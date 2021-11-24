اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الملحق الثقافى السعودى يستقبل رئيس جامعة طنطا لبحث سبل تعزيز التعاون

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:00 م
الملحق الثقافى السعودى يستقبل رئيس جامعة طنطا لبحث سبل تعزيز التعاون الملحق الثقافى السعودى يستقبل رئيس جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح الملحق الثقافى للسفارة السعودية بالقاهرة اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم العالى والدراسات العليا فى اطار اهتمام جامعة طنطا بتنفيذ مبادرة تعلم في مصر واهتمام الجامعة بإستقبال الجامعة للطلاب الوافدين من المملكة العربية السعودية لما بين الدولتين من علاقات وطيدة وتاريخية.

وقدم رئيس جامعة طنطا خلال اللقاء عرض عن امكانيات جامعة طنطا ومكانتها الريادية وعرض تعريفى عن الخدمات المتميزة التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، موضحا إنه تم رقمنة كل الخدمات الطلابية وتوفير اقامة متميزة بالمدن الجامعية واتاحة برامج متميزة فى احدث العلوم والتخصصات وكذلك خدمات الشباك الواحد.

وأشاد الملحق الثقافى السعودى بدور جامعة طنطا الأكاديمى التى اصبحت منارة التعليم والمعرفة بالدلتا كما اشاد بالخدمات التى تقدمها للطلاب السعوديين الوافدين وأثنى على التطوير الذى شهدته وحدة التعاون الدولى بالجامعة بعد تطويرها لخدمة الطلاب الوافدين كما أشاد رئيس جامعة طنطا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تعزيز سبل التعاون فى المجال التعليمى والأكاديمى مع الجامعات العربية وعقد الشراكات العلمية ودعم ملف الطلاب الوافدين. فى ختام اللقاء قدم رئيس الوزراء الجامعة درع الجامعة الى الملحق الثقافي السعودي الذى بادلة تسليم درع السفارة السعودية بالقاهرة


جامعة طنطا

الملحق الثقافى السعودى بالقاهرة

رئيس جامعة طنطا

التعليم العالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكشف على 1227 مواطنا ضمن القافلة الطبية لجامعة طنطا بقرى زفتى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:40 م

جامعة طنطا تنظم المعسكر التثقيفي «قادة التطوع» للطلاب الفائقين

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:08 م

قطار حياة كريمة يواصل المسير.. قوافل جامعة طنطا "تكشف" على 1659 مواطنًا بالبحيرة.. و200 مليونا لرفع كفاءة 5 مناطق بقنا.. وتطوير ميدان الشهداء تخليداً لذكراهم بالمنوفية.. والعمل يسابق الزمن فى المنيا وبنى سويف

السبت، 13 نوفمبر 2021 02:00 ص

رئيس جامعة طنطا: الصحة العالمية أشادت بدور مصر فى السيطرة على كورونا

الخميس، 11 نوفمبر 2021 03:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة