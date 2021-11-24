المدارس المصرية اليابانية تحتفل بختام فعاليات تدريب الأوريجامى.. صور

كتب محمود طه حسين

احتفلت وحدة المدارس المصرية اليابانية، بالتعاون مع السفارة اليابانية، بختام تدريب معلمى الفنون ورياض الأطفال على أعمال الأوريجامي الياباني.

و"الأوريجامي" أو "الأوريكامي"، هو فن ياباني أصيل، كان يسمى سابقًا الـ"أوريكاتا"، وتغيّر لاحقًا إلي "الأوريجامي"، ويقسم اسمه إلي مقطعين في اللغة اليابانية، "أوري" ويعني "طي"، و"جامي" وتعني ورق، أي فن "طي الورق".

ويعود تاريخ نشأة الأوريجامي إلى القرن السادس الميلادي، ومن أهم قواعده عدم استخدام المقص، فكل ما يحتاجه الأمر الفكرة والصبر على تنفيذها.

وشهدت الاحتفالية توزيع شهادات التقدير علي كل المدارس المشتركة بحضور مندوب من السفارة اليابانية.



تدريب الأوريجامي بالمدارس المصرية اليابانية



تدريب الأوريجامي بالمدارس المصرية اليابانية



تدريب الأوريجامي فى المدارس المصرية اليابانية