اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المدارس المصرية اليابانية تحتفل بختام فعاليات تدريب الأوريجامى.. صور

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:42 م
المدارس المصرية اليابانية تحتفل بختام فعاليات تدريب الأوريجامى.. صور تدريب الأوريجامي فى المدرسة اليابانية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت وحدة المدارس المصرية اليابانية، بالتعاون مع السفارة اليابانية، بختام تدريب معلمى الفنون ورياض الأطفال على أعمال الأوريجامي الياباني.

 

و"الأوريجامي" أو "الأوريكامي"، هو فن ياباني أصيل، كان يسمى سابقًا الـ"أوريكاتا"، وتغيّر لاحقًا إلي "الأوريجامي"، ويقسم اسمه إلي مقطعين في اللغة اليابانية، "أوري" ويعني "طي"، و"جامي" وتعني ورق، أي فن "طي الورق".

 

ويعود تاريخ نشأة الأوريجامي إلى القرن السادس الميلادي، ومن أهم قواعده عدم استخدام المقص، فكل ما يحتاجه الأمر الفكرة والصبر على تنفيذها.

 

وشهدت الاحتفالية توزيع شهادات التقدير علي كل المدارس المشتركة بحضور مندوب من السفارة اليابانية.

 

تدريب الأوريجامي بالمدارس المصرية اليابانية
تدريب الأوريجامي بالمدارس المصرية اليابانية

 

تدريب الأوريجامي بالمدارس المصرية اليابانية
تدريب الأوريجامي بالمدارس المصرية اليابانية

 

تدريب الأوريجامي فى المدارس المصرية اليابانية
تدريب الأوريجامي فى المدارس المصرية اليابانية

 

تدريب الأوريجامي
تدريب الأوريجامي

 


المدرسة اليابانية

المدارس اليابانية

المدارس اليابانية في مصر

المدارس المصرية اليابانية

تدريب الأوريجامي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أبرز إمكانيات ومواصفات المدرسة اليابانية بالوادى الجديد.. مساحاتها 10 آلاف م وتقدم منح مجانية لأبناء الشهداء وذوى الهمم.. والمحافظ: نهدف للتوسع فى تطبيق التجربة وأنجزنا 35 مدرسة حكومية بـ158 مليون جنيه

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 05:00 م

رئيس الوزراء يتفقد المدرسة اليابانية بالوادى الجديد .. فيديو

الخميس، 11 نوفمبر 2021 03:21 م

التعليم على الطريقة اليابانية .. جولة داخل أحدث مدرسة يابانية فى كفر الشيخ.. فيديو

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:30 م

التعليم: 10 أكتوبر بدء الدراسة بالمدارس اليابانية و4 سبتمبر سداد المصروفات

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 10:36 م

التعليم: زيادة عدد المدارس اليابانية خلال العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 11:59 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة