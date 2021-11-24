المبعوث الأممى إلى اليمن: لا حل عسكرى للنزاع فى اليمن

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شدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، على أنه لا حل عسكري للنزاع في اليمن، مشيرا إلى أن الهجوم الحوثي على مأرب، يقوض من جهود إحلال السلام وفرص الوصول إلى تسوية تنهي النزاع المستمر منذ سبع سنوات.



وأكد المبعوث الأممي - في بيان نشره مكتب المبعوث الأممي على موقعه الإلكتروني - أن الهجوم المستمر على مأرب تسبب بالفعل في تداعيات متوالية في جميع أنحاء اليمن، كما يستمر هذا الهجوم في تقويض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع.



وأضاف أنه لا يوجد حل عسكري مستدام للنزاع في اليمن، لذلك يجب على جميع الأطراف المتحاربة خفض تصعيد العنف وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين بدلا من تحقيق المكاسب العسكرية.