القبض على عاطل بحوزته 300 طربة حشيش قبل ترويجها فى الإسكندرية

كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية، القبض على عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 300 طربة حشيش، ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام-الأمن المركزي)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط أحد العناصر الإجرامية - لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وخاصةً "مخدر الحشيش" وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة، وبحوزته (عدد 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات، وبحوزته (عدد 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 3 ملايين جنيه.