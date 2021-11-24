القبض على عاطل بالمنوفية قتل زوجته بسبب خلافات

المنوفية - محمد فتحى

قتل عاطل زوجته طعنا بسكين بسبب خلافات، بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد قيام عاطل بقتل زوجته طعنا فى الرقبة بسبب خلافات، بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وتم القبض على المتهم وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.