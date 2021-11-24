القبض على شخص وراء سرقة خزينة شركة فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على أحد الأشخاص بمدينة نصر، لاتهامه بسرقة خزينة من داخل شركة بأسلوب كسر الباب، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (مدير حسابات شركة - كائنة بدائرة القسم)، باكتشافه كسر باب المكتب الإدارى الخاص بالشركة عمله وسرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مندوب مبيعات بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إختبائه داخل ورشة ملك أحد أصدقائه كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- هاتف محمول- صاروخ كهربائى).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله كمندوب تسويق للشركة محل الواقعة وعلمه بتواجد مبالغ مالية بداخلها خطط لسرقتها وقام بكسر القفل الخاص بباب الغرفة المتواجد بها الخزينة، ثم قام بفتح الخزينة باستخدام الصاروخ الكهربائى المضبوط بحوزته واستولى على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.